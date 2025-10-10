Объем IPO в Индии в следующие 12 месяцев может достичь $20 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Объем первичных размещений акций в Индии может достичь $20 млрд в следующие 12 месяцев, прогнозируют аналитики Citigroup. Об этом сообщает Bloomberg.

Это поможет стране укрепить позиции одного из самых оживленных рынков IPO в мире.

С начала 2025 года в Индии уже прошли размещения на сумму около $12 млрд. В этом месяце ожидаются IPO еще на $5 млрд, включая такие крупные листинги, как Tata Capital и LG Electronics India (индийского подразделения южнокорейской LG Electronics).

"В следующем году Индия, вероятно, станет самым активным рынком в мире наряду с Гонконгом", - полагает Хариш Раман из Citi.

Этому в значительной степени будет способствовать внутренний спрос, включая интерес со стороны местных розничных инвесторов, отмечает эксперт.

О намерении провести листинг до конца текущего года объявили провайдер цифровых платежей Pine Labs, платформа электронной коммерции Meesho и компания по управлению паевыми инвестиционными фондами ICICI Prudential Asset Management Co. В следующем году оператор беспроводной связи Reliance Jio Infocomm может провести крупнейшее в истории страны IPO, объем которого может превысить $6 млрд.

В 2024 году в Индии прошли IPO на общую сумму $20,7 млрд.