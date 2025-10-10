Поиск

Объем IPO в Индии в следующие 12 месяцев может достичь $20 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Объем первичных размещений акций в Индии может достичь $20 млрд в следующие 12 месяцев, прогнозируют аналитики Citigroup. Об этом сообщает Bloomberg.

Это поможет стране укрепить позиции одного из самых оживленных рынков IPO в мире.

С начала 2025 года в Индии уже прошли размещения на сумму около $12 млрд. В этом месяце ожидаются IPO еще на $5 млрд, включая такие крупные листинги, как Tata Capital и LG Electronics India (индийского подразделения южнокорейской LG Electronics).

"В следующем году Индия, вероятно, станет самым активным рынком в мире наряду с Гонконгом", - полагает Хариш Раман из Citi.

Этому в значительной степени будет способствовать внутренний спрос, включая интерес со стороны местных розничных инвесторов, отмечает эксперт.

О намерении провести листинг до конца текущего года объявили провайдер цифровых платежей Pine Labs, платформа электронной коммерции Meesho и компания по управлению паевыми инвестиционными фондами ICICI Prudential Asset Management Co. В следующем году оператор беспроводной связи Reliance Jio Infocomm может провести крупнейшее в истории страны IPO, объем которого может превысить $6 млрд.

В 2024 году в Индии прошли IPO на общую сумму $20,7 млрд.

Citigroup Индия Tata Capital LG Electronics Хариш Раман Pine Labs
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7331 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });