Tata Capital планирует крупнейшее IPO года в Индии на $1,7 млрд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Индийская финансовая Tata Capital Ltd. планирует привлечь до 155 млрд рупий ($1,7 млрд) в рамках крупнейшего IPO в стране с начала года.

Компания сообщила, что планирует разместить до 475,8 млн акций по цене от 310 до 326 рупий за бумагу. Ожидается, что торги начнутся 13 октября. Капитализация всей компании в рамках IPO может достичь $15,7 млрд.

3 октября Tata Capital завершила продажу акций якорным инвесторам на сумму 46,4 млрд рупий. Сейчас она продает бумаги розничным инвесторам, этот процесс продлится до среды.

Tata Capital предлагает широкий спектр финансовых услуг розничным, корпоративным и институциональным клиентам. Объем активов под управлением компании на конец июня составлял 2,33 трлн рупий, ее услугами пользуются 73 млн человек.

Индия Tata Capital
