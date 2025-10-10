Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе снизился до 3,66 трлн руб.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 657,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-июле 2025 года составлял 4 трлн 0,6 млрд рублей, следовательно, в августе бюджет исполнен с профицитом 342,8 млрд рублей после профицита 952,5 млрд рублей в июле.

Для сравнения: в январе-августе 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 1 трлн 766,3 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-августе текущего года составили 48 трлн 230,7 млрд рублей (в январе-августе 2024 года - 45 трлн 346,9 млрд рублей), расходы - 51 трлн 888,5 млрд рублей (годом ранее - 43 трлн 580,6 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-августе составил 3 трлн 920,3 млрд рублей при доходах 23 трлн 739,5 млрд рублей, расходах - 27 трлн 659,8 млрд рублей.

Остальные составляющие консолидированного бюджета в первые восемь месяцев текущего года были исполнены с превышением доходов над расходами - консолидированные бюджеты субъектов РФ с профицитом 102,3 млрд рублей (доходы - 16 трлн 385,1 млрд рублей, расходы - 16 трлн 282,8 млрд рублей), государственных внебюджетных фондов - 8,2 млрд рублей (доходы - 13 трлн 924,3 млрд рублей, расходы - 13 трлн 916,1 млрд рублей), территориальных государственных внебюджетных фондов с профицитом 152 млрд рублей (доходы 2 трлн 603,2 млрд рублей, расходы - 2 трлн 451,2 млрд рублей).