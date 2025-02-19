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Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.
Фото: "Интерфакс"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в 2024 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 225,1 млрд рублей, что на 17,5% меньше по сравнению с дефицитом в 2023 году (3 трлн 910,2 млрд рублей). Об этом сообщается на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета РФ в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 20,1% до 70 трлн 941,3 млрд рублей (59 трлн 73,4 млрд рублей в 2023 году).

Расходы бюджета в 2024 году были больше, чем в 2023 году, на 17,8% – 74 трлн 166,4 млрд рублей против 62 трлн 983,6 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году составил 3 трлн 472,0 млрд рублей при доходах 36 трлн 708,8 млрд рублей и расходах 40 трлн 180,8 млрд рублей. Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2024 году исполнены с дефицитом 297,4 млрд рублей (рост на 48,6% к дефициту 200,1 млрд рублей в 2023 году) при доходах региональных бюджетов 24 трлн 621,8 млрд рублей (+10,3%), расходах - 24 трлн 919,1 млрд рублей (+10,6%).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в 2024 году исполнены с профицитом 535,9 млрд рублей (в 2023 году был дефицит 488,7 млрд рублей). Доходы фондов составили 20 трлн 701,1 млрд рублей (+25,0%), расходы - 20 трлн 165,2 млрд рублей (+18,3%).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за 2024 год исполнены с профицитом 8,4 млрд рублей (годом ранее 8,3 млрд рублей) при доходах 3 трлн 461,8 млрд рублей и расходах 3 трлн 453,4 млрд рублей (оба показателя выросли за год на 15,7%).

Федеральное казначейство
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