Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии вырос до 4,95 трлн рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 4 трлн 953,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-мае 2025 года составлял 2 трлн 479,4 млрд рублей, следовательно, в июне дефицит составил 2 трлн 473,7 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-июне 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 126,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в первом полугодии текущего года составили 33 трлн 810,4 млрд рублей (в январе-июне 2024 года - 32 трлн 782,6 млрд рублей), расходы - 38 трлн 763,5 млрд рублей (годом ранее - 32 трлн 656,5 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 4 трлн 443,6 млрд рублей при доходах 16 трлн 537,3 млрд рублей, расходах - 20 трлн 980,9 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-июне исполнены с дефицитом 397,8 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 11 трлн 496,4 млрд рублей, расходах - 11 трлн 894,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые шесть месяцев текущего года исполнены с дефицитом 236,9 млрд рублей. Доходы фондов составили 10 трлн 13,5 млрд рублей, расходы - 10 трлн 250,3 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 125,1 млрд рублей при доходах 1 трлн 944,4 млрд рублей и расходах 1 трлн 819,2 млрд рублей.