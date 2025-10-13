Paramount может рассматривать возможность враждебного поглощения Warner Bros

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской медиакомпании Paramount Дэвид Эллисон может рассматривать возможность враждебного поглощения Warner Bros. Discovery, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В конце сентября Paramount обратилась к Warner по поводу потенциальной заявки на ее покупку с оплатой преимущественно денежными средствами, говорят собеседники издания. Совет директоров Warner знает об этом предложении, отмечают некоторые из них.

Глава Warner Дэвид Заслав выступал против сделки с Paramount, пишет WSJ. Теперь Эллисон рассматривает варианты дальнейших действий, которые могут включать более агрессивный подход, такой как направление оферты напрямую акционерам, говорит ряд источников.

Warner четыре месяца назад заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей от стриминга и кинопроизводства. По данным источников, Заслав дал понять партнерам, что компания не продается и он по-прежнему хочет разделить бизнес. Этот процесс планируется завершить весной 2026 года.

По мнению главы Warner, в долгосрочной перспективе разделение будет выгоднее акционерам, поскольку будет много претендентов на активы в сфере стриминга и кинопроизводства.

Инвесткомпания Apollo Global Management сообщила Paramount, что готова предоставить долговое финансирование под возможную заявку, сказали источники WSJ.

Элиссон на прошлой неделе заявил на отраслевой конференции Bloomberg, что у Paramount "есть капитал и ресурсы для того, чтобы использовать возможности".