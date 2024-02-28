Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Медиакомпании Warner Bros. Discovery Inc. и Paramount Global Inc. прекратили переговоры о возможном слиянии, сообщает CNBC.

Информация о том, что Warner Bros. может купить Paramount появилась в западных СМИ в декабре 2023 года.

Warner Bros. в 2022 году закрыла сложную сделку по покупке Discovery, и аналитики сомневались в том, что покупка Paramount будет одобрена регуляторами, отмечает Market Watch.

Акции Warner Bros. подорожали на 1,8% во вторник, Paramount - на 1,4%.

Как сообщает CNBC, в покупке Paramount по-прежнему заинтересована компания американского кинопродюсера Дэвида Эллисона Skydance Media.

Еще одна медиакомпания - Comcast Corp. - не намерена покупать активы Paramount, но открыта к созданию стримингового СП с компанией, отмечает CNBC.

По данным издания, Paramount создала специальный комитет для оценки потенциальных предложений.