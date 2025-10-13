ОПЕК отметила снижение в августе экспорта нефти Россией и странами Центральной Азии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в августе составил в среднем около 6,3 млн баррелей в сутки (б/с), что на 251 тысячу б/с, или на 4% меньше, чем в июле, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с августом 2024 года экспорт вырос на 212 тысяч б/с, или почти на 3,5%.

Экспорт через систему "Транснефти" в августе снизился к июлю на 158 тысяч б/с, или более чем на 4%, до 3,7 млн б/с. Это на 59 тысяч б/с, или приблизительно на 2% меньше, чем в августе-2024.

Поставки из портов Балтийского моря в августе остались на уровне 1,4 млн б/с, увеличившись к июлю на символические 5 тысяч б/с. Динамика экспорта была разнонаправленной: поставки из Приморска выросли на 140 тысяч б/с, или на 17%, до 974 тысяч б/с, а из Усть-Луги, напротив, снизились на 135 тысяч б/с, или на 23%, до 446 тысяч б/с.

Экспорт нефти из порта Новороссийска снизился в августе к июлю на 34 тысячи б/с, или примерно на 6%, до 553 тысяч б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в августе упала к июлю на 120 тысяч б/с, или на 49%, до 127 тысяч б/с. Данный показатель на 86 тысяч б/с, или на 41% меньше показателя за август 2024 года. В августе инфраструктура магистрального нефтепровода несколько раз подверглась атакам, в результате чего приостанавливалась прокачка нефти в направлении Венгрии и Словакии.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в августе снизился к июлю на 30 тысяч б/с, или на 5%, до 600 тысяч б/с. Это на 28 тысяч б/с, или более чем на 4% меньше, чем в августе-2024. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино увеличился на 21 тысячу б/с, или примерно на 2%, до 998 млн б/с. Данный показатель на 68 тысяч б/с, или на 7% выше, чем в августе 2024 года.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в августе составила 113 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы выросли на 50 тыс. б/с, или более чем вдвое, из Де-Кастри, напротив, снизились к июлю на 109 тыс. б/с, или примерно на 74%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в августе по сравнению с июлем снизился на 35 тысяч б/с, или примерно на 28%, до 90 тысяч б/с. Данный показатель на 5 тысяч б/с, или на 6% выше уровня поставок в августе-2024.

Экспорт нефти из Центральной Азии в августе составил в среднем 225 тысяч б/с, что на 24 тысячи б/с, или на 12%, больше, чем в июле. Однако это на 3 тысячи б/с, или менее чем на 1%, меньше, чем в августе-2024.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к июлю на 56 тысяч б/с, или примерно на 3%, до 1,6 млн б/с. Относительно августа-2024 поставки были выше на 401 тысячу б/с, или на 33%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в августе вырос на 34 тысячи б/с, или почти на 7%, до 551 тысячи б/с. Это на 18 тысяч б/с, или на 3% меньше, чем в августе-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в августе увеличился к июлю на 49 тысяч б/с, или на 2%, до 2,3 млн б/с. Этот показатель на 239 тысяч б/с, или более чем на 11%, выше уровня за аналогичный месяц 2024 года. Рост поставок в августе обусловлен бОльшим экспортом мазута, что позволило компенсировать падение по экспорту нафты.