ОПЕК отметила небольшой рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в июле к июню

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В июле 2025 года общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии составил в среднем около 6,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на 76 тысяч б/с, или менее чем на 1%, больше, чем в июне, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с июлем 2024 года экспорт вырос на 167 тысяч б/с, или почти на 3%.

Экспорт через систему "Транснефти" в июле вырос относительно предыдущего месяца на 143 тысячи б/с, или почти на 4%, до 3,9 млн б/с. Это также на 5% больше, чем в июле-2024.

Основной рост был обеспечен увеличением поставок из порта Новороссийска - на 115 тысяч б/с, или на 24%, до 587 тысяч б/с.

Поставки из портов Балтийского моря в июле снизились к июню на 93 тысячи б/с, или на 6%, до 1,4 млн б/с, но были выше на 53 тысячи б/с, или на 4%, чем в июле-2024. В частности, экспорт из Усть-Луги снизился на 86 тысяч б/с, или на 13%, до 581 тысячи б/с, из Приморска - на символические 7 тысяч б/с, или менее чем на 1%, до 834 тысяч б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в июле увеличилась к предыдущему месяцу на 9 тысяч б/с, или на 4%, до 247 тысяч б/с. При этом данный показатель на 41 тысячу б/с, или на 14% меньше аналогичного за июль прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в июле вырос к июню на 27 тысяч б/с, или на 5%, до 630 тысяч б/с. Это на 19 тысяч б/с, или на 3% больше, чем в июле-2024. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино увеличился на 85 тысяч б/с, или примерно на 10%, до 977 тысяч б/с. Данный показатель на 46 тысяч б/с, или почти на 5% выше, чем в июле 2024 года.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в июле составила 172 тысячи б/с. В частности, поставки из Де-Кастри снизились к июню на 12 тысяч б/с, или примерно на 7%, из Анивы - на 26 тысяч б/с, или на 52%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в июле по сравнению с июнем вырос на 27 тысяч б/с, или примерно на 28%, до 125 тысяч б/с. Данный показатель на 49 тысяч б/с, или на 65% выше уровня поставок в июле-2024.

Экспорт нефти из Центральной Азии в июле составил в среднем 201 тысячу б/с, что на 37 тысяч б/с, или на 16%, больше, чем в июне. Это также на 36 тысяч б/с, или на 15%, меньше, чем в июле-2024.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к июню на 43 тысячи б/с, или примерно на 3%, до 1,7 млн б/с. Относительно июля-2024 поставки были выше на 206 тысяч б/с, или на 14%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в июле снизился на 61 тысячу б/с, или на 11%, до 517 тысяч б/с. Это на 170 тысяч б/с, или на 25% меньше, чем в июле-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле снизился к июню на 116 тысяч б/с, или примерно на 5%, до 2,3 млн б/с. Данный показатель на 189 б/с, или почти на 8%, ниже уровня за аналогичный месяц 2024 года. Снижение поставок в июле наблюдалось по всем видам нефтепродуктов, за исключением вакуумного газойля.

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в июле находилась на уровне 9,12 млн б/с - на 98 тыс. б/с больше, чем в июне, но на 17 тысяч выше необходимой квоты. Казахстан добывал 1,83 млн б/с, что на 36 тысяч б/с меньше, чем в предыдущем месяце, но на 439 тысяч б/с больше разрешенного уровня.

