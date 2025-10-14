Денежная база РФ в широком определении в сентябре увеличилась на 3%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2025 года увеличилась на 820,6 млрд рублей, или на 3,0%, до 27 трлн 818,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 октября остался отрицательным (-2,5%) после -4,1% на 1 сентября.

В январе-сентябре 2025 года денежная база уменьшилась на 139,8 млрд рублей, или на 0,5%, с 27 трлн 958,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в сентябре увеличился на 161,9 млрд рублей, или на 0,9%, до 18 трлн 393,9 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных на 1 октября составили 2,9% после 1,8% на 1 сентября. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в сентябре снизилась до 66,1% с 67,5%.

В январе-сентябре 2025 года объем наличных денег уменьшился на 117,3 млрд рублей, или на 0,6%, с 18 трлн 511,2 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в сентябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 649,5 млрд рублей, или на 13,1%, до 5 трлн 614,4 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 9,1 млрд рублей, или на 0,3%, до 3 трлн 255,5 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.