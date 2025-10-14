Поиск

Денежная база РФ в широком определении в сентябре увеличилась на 3%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2025 года увеличилась на 820,6 млрд рублей, или на 3,0%, до 27 трлн 818,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 октября остался отрицательным (-2,5%) после -4,1% на 1 сентября.

В январе-сентябре 2025 года денежная база уменьшилась на 139,8 млрд рублей, или на 0,5%, с 27 трлн 958,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в сентябре увеличился на 161,9 млрд рублей, или на 0,9%, до 18 трлн 393,9 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных на 1 октября составили 2,9% после 1,8% на 1 сентября. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в сентябре снизилась до 66,1% с 67,5%.

В январе-сентябре 2025 года объем наличных денег уменьшился на 117,3 млрд рублей, или на 0,6%, с 18 трлн 511,2 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в сентябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 649,5 млрд рублей, или на 13,1%, до 5 трлн 614,4 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 9,1 млрд рублей, или на 0,3%, до 3 трлн 255,5 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ Банк России
Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

