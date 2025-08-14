Поиск

Денежная база РФ в широком определении в июле выросла на 7,7%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июле 2025 года увеличилась 2 трлн 62,1 млрд рублей, или на 7,7%, до 28 трлн 721,5 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 августа составил 2,7% после 3,2% на 1 июля.

В январе-июле 2025 года денежная база увеличилась на 763,1 млрд рублей, или на 2,7%, с 27 трлн 958,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июле увеличился на 196,8 млрд рублей, или на 1,1%, до 17 трлн 986,5 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных на 1 августа составили 0,5% после 0,2% на 1 июля.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июле снизилась до 62,6% с 66,7%.

В январе-июле 2025 года объем наличных денег уменьшился на 524,7 млрд рублей, или на 2,8%, с 18 трлн 511,2 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в июле объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ вырос на 1 трлн 924,2 млрд рублей, или на 36,8%, до 7 трлн 156,9 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - снизился на 58,9 млрд рублей, или на 1,9%, до 3 трлн 23,4 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

