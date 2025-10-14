Поиск

Johnson & Johnson в III квартале получила выручку выше ожиданий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, в третьем квартале 2025 года увеличила чистую прибыль практически вдвое (на 91%), улучшил прогноз выручки на весь 2025 год.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $5,152 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $2,694 млрд, или $1,11 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $2,8 на бумагу с $2,42.

Выручка выросла на 6,8% и достигла $23,993 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,76 на бумагу при выручке в $23,76 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения поднялась на 6,8% (до $15,563 млрд). Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, повысились также на 6,8% (до $8,43 млрд).

Продажи компании в США увеличились на 6,2% (до $13,708 млрд), в остальном мире - на 7,6% (до $10,285 млрд).

J&J повысила прогноз выручки по итогам текущего года до $93,5-93,9 млрд с ожидавшихся ранее $93,2-93,6 млрд. Аналитики ожидают $93,48 млрд.

При этом компания по-прежнему планирует получить за год скорректированную прибыль в диапазоне $10,8-10,9 на акцию.

Также J&J объявила о намерении выделить ортопедическое подразделение "в целях усиления стратегической и операционной направленности каждой компании и повышения ценности для заинтересованных сторон", говорится в отдельном пресс-релизе. Новая компания получит название DePuy Synthes.

С начала 2025 года капитализация J&J подскочила на 32% (до $460 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 13,1%.

Johnson & Johnson J&J США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });