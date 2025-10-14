Johnson & Johnson в III квартале получила выручку выше ожиданий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, в третьем квартале 2025 года увеличила чистую прибыль практически вдвое (на 91%), улучшил прогноз выручки на весь 2025 год.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $5,152 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $2,694 млрд, или $1,11 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $2,8 на бумагу с $2,42.

Выручка выросла на 6,8% и достигла $23,993 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,76 на бумагу при выручке в $23,76 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения поднялась на 6,8% (до $15,563 млрд). Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, повысились также на 6,8% (до $8,43 млрд).

Продажи компании в США увеличились на 6,2% (до $13,708 млрд), в остальном мире - на 7,6% (до $10,285 млрд).

J&J повысила прогноз выручки по итогам текущего года до $93,5-93,9 млрд с ожидавшихся ранее $93,2-93,6 млрд. Аналитики ожидают $93,48 млрд.

При этом компания по-прежнему планирует получить за год скорректированную прибыль в диапазоне $10,8-10,9 на акцию.

Также J&J объявила о намерении выделить ортопедическое подразделение "в целях усиления стратегической и операционной направленности каждой компании и повышения ценности для заинтересованных сторон", говорится в отдельном пресс-релизе. Новая компания получит название DePuy Synthes.

С начала 2025 года капитализация J&J подскочила на 32% (до $460 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 13,1%.