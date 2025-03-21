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Johnson & Johnson инвестирует $55 млрд в США в следующие четыре года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) намерен инвестировать более $55 млрд в экономику США в следующие четыре года.

Объем планируемых инвестиций на 25% выше вложений за предыдущие четыре года.

Как говорится в пресс-релизе J&J, компания намерена инвестировать в производство, исследования и разработки (R&D), а также в технологии.

J&J планирует строительство четырех новых заводов в США, включая высокотехнологичное предприятие в Северной Каролине стоимостью более $2 млрд, закладка которого началась в пятницу. Этот проект создаст более 500 рабочих мест в штате и 5 тыс. рабочих мест на этапе строительства.

Компания также намерена расширить ряд действующих заводов. Кроме того, она планирует крупные инвестиции в R&D-инфраструктуру с целью разработки методов лечения в таких областях как онкология, неврология, иммунология, сердечно-сосудистые заболевания и роботизированная хирургия.

Акции J&J прибавляют в цене 0,3% в ходе торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 5,4%.

США Johnson & Johnson
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