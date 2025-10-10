Johnson & Johnson ведет переговоры о покупке Protagonist Therapeutics

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson ведет переговоры о покупке биофармацевтической Protagonist Therapeutics. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Детали потенциальной сделки пока неизвестны. На закрытие торгов в четверг рыночная капитализация Protagonist составляла более $4 млрд. С учетом обычной практики, предполагающей выкуп акций с премией, можно ожидать, что общая стоимость Protagonist в рамках сделки будет намного выше этой суммы, отмечает WSJ.

J&J сотрудничает с Protagonist в разработке перорального препарата для лечения ряда иммунных заболеваний и обладает эксклюзивными правами на его коммерциализацию. В случае покупки своего партнера J&J получит доступ к препарату русфертид, разработанному Protagonist совместно с японской компанией Takeda Pharmaceutical. Русфертид показал многообещающие результаты на поздних стадиях испытаний при лечении редкого вида рака крови, называемого истинной полицитемией.

По данным FactSet, J&J уже владеет порядка 4% акций Protagonist.

Котировки бумаг Protagonist Therapeutics подскочили на 34% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года они выросли в 2,3 раза.