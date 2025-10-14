"Деловые линии" фиксируют удвоение спроса на доставку малогабаритных грузов в России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии" за январь-сентябрь 2025 года отмечает рост спроса на перевозку малогабаритных грузов в России в два раза в годовом исчислении, сообщила компания.

Главным образом положительную динамику связывают с востребованностью онлайн-покупок. Клиенты оператора зачастую заказывают доставку небольших посылок в распределительные центры маркетплейсов или до адреса получателя.

Чаще всего отправка и доставка небольших грузов осуществлялась в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Челябинске.

По данным группы, в структуре заказчиков 73% приходится на компании, в том числе из сфер производства, торговли и дистрибуции.

Малогабаритные грузы, согласно правилам оператора, обладают весом до 30 кг и объемом не более 0,1 кубометра. В основном доставляются запчасти, комплектующие, приборы, электротовары и медицинские изделия.

"Деловые линии" работают на рынке доставки товаров с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 289 подразделений в 222 городах. География доставки - Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Автопарк группы насчитывает порядка 9,5 тыс. транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.