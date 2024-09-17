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"Деловые линии" отметили удвоение спроса на доставку малогабаритных грузов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии", один из крупнейших в РФ, по итогам I полугодия 2024 года отмечает рост спроса на доставку малогабаритных грузов в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба компании.

Чаще всего услугой пользуются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере производства, инноваций, торговли и строительства. По спросу на отправки грузов весом до 30 кг и объемом не более 0,1 кубометра лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

"Деловые линии" работают на рынке доставки товаров с 2001 года, центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий РФ, объединяет 288 подразделений в 218 городах РФ. Автопарк группы насчитывает порядка 9 тыс. транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе, тягачей и полуприцепов.

Деловые линии
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