"Деловые линии" отметили рост спроса на перевозку грузов между РФ и Белоруссией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии" по итогам I квартала 2024 года отметил рост спроса на автомобильные перевозки грузов между Россией и Белоруссией на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила пресс-служба компании.

Чаще всего перевозить приходится документы, запчасти, промышленное и электрооборудование, приборы, а также личные вещи.

"В целом спрос на автоперевозки в страны ЕАЭС остается стабильным. Самое востребованное направление по экспорту и импорту в I квартале 2024 года - Белоруссия. Чаще всего доставкой пользуются торговые компании", - говорится в сообщении.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 279 подразделений в 209 городах. В автопарке группы около 9 тысяч транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.