Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

"Деловые линии" отметили рост спроса на перевозку грузов между РФ и Белоруссией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии" по итогам I квартала 2024 года отметил рост спроса на автомобильные перевозки грузов между Россией и Белоруссией на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила пресс-служба компании.

Чаще всего перевозить приходится документы, запчасти, промышленное и электрооборудование, приборы, а также личные вещи.

"В целом спрос на автоперевозки в страны ЕАЭС остается стабильным. Самое востребованное направление по экспорту и импорту в I квартале 2024 года - Белоруссия. Чаще всего доставкой пользуются торговые компании", - говорится в сообщении.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 279 подразделений в 209 городах. В автопарке группы около 9 тысяч транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.

Деловые линии Белоруссия ЕАЭС Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" в 2025 году импортозаместит системы развлечения на всех самолетах

ФАС возбудила дело о необоснованном повышении МТС цен в марте-апреле на 8%

ФАС возбудила дело о необоснованном повышении МТС цен в марте-апреле на 8%

Цена никеля превысила $20 тыс./т за впервые с сентября из-за беспорядков в Новой Каледонии

Правительство изучает предложение "Роснефти" по обнулению топливного демпфера

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов

OMV сообщила о попытке арестовать ее платежи в адрес "Газпрома"

OMV сообщила о попытке арестовать ее платежи в адрес "Газпрома"

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

Российский суд запретил OMV судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });