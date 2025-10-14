Nexperia ведет переговоры об отмене экспортных ограничений со стороны США и Китая

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель полупроводниковых компонентов Nexperia, принадлежащий китайской Wingtech Technology Co., заявил об экспортных ограничениях со стороны властей США и Китая.

Nexperia ведет переговоры с представителями обеих стран об их отмене, сообщила компания..

Как сообщают американские СМИ, Министерство торговли Китая ранее в октябре выпустило уведомление, запрещающее Nexperia и ее субподрядчикам экспортировать некоторые компоненты.

Правительство Нидерландов 30 сентября взяло под контроль Nexperia для предотвращения ситуации, при которой выпускаемые компанией товары могут стать недоступными в чрезвычайной ситуации.

Nexperia, являющаяся ключевым поставщиком компонентов для автомобильной отрасли и сферы потребительской электроники, продолжит обычный производственный процесс. Однако власти Нидерландов смогут блокировать или отменять решения ее руководства, если посчитают, что они наносят ущерб интересам Nexperia, ее будущему как нидерландской и европейской компании, и/или сохранению цепочек поставок компонентов в регионе, отмечалось в сообщении правительства.

В этой ситуации власти Нидерландов впервые применили так называемый "Закон о доступности товаров" (Goods Availability Act), принятый более 70 лет назад с целью обеспечения доступа к критически важным товарам в чрезвычайных ситуациях. Использование закона в отношении Nexperia последовало за выявлением "серьезных сигналов о существенных управленческих проблемах и других действиях" внутри компании.

Wingtech была создана в 2006 году и начинала работу как производитель электроники по контрактам. Она приобрела Nexperia в 2018 году за $3,6 млрд, получив мощности по производству полупроводниковых компонентов.

