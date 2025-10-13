Поиск

Нидерланды берут под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской Wingtech

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов взяло под контроль производителя полупроводниковых компонентов Nexperia, принадлежащего китайской компании Wingtech Technology Co.

Как говорится в сообщении правительства, такое решение принято для предотвращения ситуации, при которой выпускаемые Nexperia товары могут стать недоступными в чрезвычайной ситуации.

Компания, являющаяся ключевым поставщиком компонентов для автомобильной отрасли и сферы потребительской электроники, продолжит обычный производственный процесс. Однако власти Нидерландов смогут блокировать или отменять решения ее руководства, если посчитают, что они наносят ущерб интересам Nexperia, ее будущему как голландской и европейской компании, и/или сохранению цепочек поставок компонентов в регионе, говорится в сообщении.

В этой ситуации власти Нидерландов впервые применили так называемый Закон о доступности товаров (Goods Availability Act), принятый более 70 лет назад с целью обеспечения доступа к критически важным товарам в чрезвычайных ситуациях. Использование закона в отношении Nexperia последовало за выявлением "серьезных сигналов о существенных управленческих проблемах и других действиях" внутри компании.

"Эти сигналы несут в себе угрозу сохранению ключевых технологических компетенций и возможностей в Нидерландах и Европе, потеря которых могла бы создать риск для экономической безопасности", - отмечают в правительстве.

Власти страны требуют, чтобы Wingtech приостановила на год все планируемые изменения, касающиеся активов Nexperia, ее бизнес-решений и персонала, сообщила китайская компания.

Wingtech была создана в 2006 году и начинала работу как производитель электроники по контрактам. Она приобрела Nexperia в 2018 году за $3,6 млрд, получив мощности по производству полупроводниковых компонентов.

