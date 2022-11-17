Лондон заблокировал покупку британского производителя чипов китайской Nexperia

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании потребовало от китайской технологической компании Nexperia продать 86% крупнейшего в стране предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов Newport Wafer Fab, пишет Financial Times.

В правительстве решили, что сделка по покупке Newport китайской компанией может представлять собой угрозу для национальной безопасности королевства.

Власти страны начали проверять сделку, заключенную в 2021 году, в начале 2022 года, когда в силу вступил закон, разрешивший правительству проверять и при необходимости блокировать иностранные инвестиции в стратегически важные отрасли.

По решению британского кабинета, Nexperia должна сократить долю в предприятии Newport Wafer Fab до 14%, как это было до 2021 года.

Nexperia, принадлежащая китайской Wingtech Technology, стала вторым по величине акционером предприятия в 2019 году, а два года спустя, когда оно было на грани банкротства, предложила выкупить его. С тех пор компания Newport Wafer Fab продавала свою продукцию эксклюзивно Nexperia.

Продажа крупнейшего предприятия по выпуску чипов китайскому инвестору вызвало резко негативную реакцию британских политиков и отраслевых экспертов, отмечает FT.

Правительство Великобритании имеет право дать обратный ход сделкам, заключенным после ноября 2020 года.