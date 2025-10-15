Поиск

Оценка инфляции во Франции в сентябре подтверждена на уровне 1,1%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,1% в годовом выражении, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 0,8% в августе.

Окончательные данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Сентябрьский показатель годовой инфляции стал самым высоким с января.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены уменьшились на 1,1%, как и сообщалось ранее. В августе они выросли на 0,5% месяц к месяцу.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре выросли на 1,2% в годовом выражении и снизились на 1% за месяц. В августе они повысились на 0,9% и 0,4% соответственно.

Цены на энергоносители в текущем месяце снизились на 4,4% (-6,2% в августе). Темпы повышения стоимости продуктов питания ускорились до 1,7% с 1,6%, услуг - до 2,4% с 2,1% месяцем ранее. Промышленные товары в сентябре подешевели на 0,4% (-0,3% в августе).

Базовая инфляция (без учета цен на энергоносители и продукты питания) в сентябре ускорилась до 1,3% в годовом выражении с 1,2% месяцем ранее.

