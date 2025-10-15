Биржевые продажи газа в 2025 году могут вырасти на 15-20%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Увеличение объемов продаж газа на "Петербургской бирже" в 2025 году может составить 15-20%, сообщил журналистам глава площадки Игорь Артемьев.

"Мы ждем хороших показателей продажи газа по итогам 2025 года. Я не берусь точно сказать, каким будет рост. Может быть, процентов на 15-20. Может быть, даже больше. Но он будет существенным", - сказал он.

"Для нас большая честь, что все компании, в том числе "Газпром" и "НОВАТЭК", и независимые компании торгуют у нас. Долгое время "НОВАТЭК" практически не выводил объемов, а независимые компании выходили периодически. Но в этом году они вышли дружно. И, конечно, "Газпром". Мы это связываем с несколькими факторами. Во-первых, готовится постановление по балансировке газа, законом приняты соответствующие нормы введения take-up-pay в газовой сфере, поэтому многие компании начали тренироваться, готовясь к этой системе балансирования", - отметил Артемьев.

"Во-вторых, преимущества биржевой торговли налицо. Биржевая цена процентов на 20-30 выше, чем цена регулируемого газа для "Газпрома", - добавил он.