Поиск

Биржевые продажи газа в 2025 году могут вырасти на 15-20%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Увеличение объемов продаж газа на "Петербургской бирже" в 2025 году может составить 15-20%, сообщил журналистам глава площадки Игорь Артемьев.

"Мы ждем хороших показателей продажи газа по итогам 2025 года. Я не берусь точно сказать, каким будет рост. Может быть, процентов на 15-20. Может быть, даже больше. Но он будет существенным", - сказал он.

"Для нас большая честь, что все компании, в том числе "Газпром" и "НОВАТЭК", и независимые компании торгуют у нас. Долгое время "НОВАТЭК" практически не выводил объемов, а независимые компании выходили периодически. Но в этом году они вышли дружно. И, конечно, "Газпром". Мы это связываем с несколькими факторами. Во-первых, готовится постановление по балансировке газа, законом приняты соответствующие нормы введения take-up-pay в газовой сфере, поэтому многие компании начали тренироваться, готовясь к этой системе балансирования", - отметил Артемьев.

"Во-вторых, преимущества биржевой торговли налицо. Биржевая цена процентов на 20-30 выше, чем цена регулируемого газа для "Газпрома", - добавил он.

Газпром Игорь Артемьев НОВАТЭК Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });