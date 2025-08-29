Объем торгов газом на Петербургской бирже в августе вырос в 3 раза, превысив 1 млрд куб. м

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе 2025 года составил 1,016 млрд кубометров, что в три раза больше, чем годом ранее (328 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Для торгов в августе это максимальный оборот за последние пять лет – с 2021 года.

Поддержку объемам не могло не оказать начало торгов на новом балансовом пункте – "Компрессорная станция "Парабель" (Томская область). Новый БП позволит подключить к бирже потребителей Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.

С начала 2025 года на бирже продано 9,9 млрд куб. м газа (годом ранее - 5,5 млрд куб. м). Максимальный годовой оборот торговли газом на СПбМТСБ зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2024 году он составил 9,3 млрд куб. м.

С начала 2025 года заметна новая тенденция. Теперь основной объем продается не на торгах с поставкой "на месяц вперед", а на суточных. Как отмечают на бирже, эта тенденция связана с тем, что срок поставки "на сутки" дает более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

На бирже комментируют, что преобладающую роль в реализации газа на бирже играют независимые поставщики газа, отмечая, что этот инструмент у участников рынка входит в коммерческую практику.