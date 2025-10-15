Brent подорожала до $62,42 за баррель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем в среду, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая.

К 14:47 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,05%) до $62,42 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,11 (0,19%), до $58,81 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,3%. Негативное влияние на настроения участников рынка оказали сообщения о том, что Пекин ввел санкции в отношении американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Эти новости не позволили реализоваться надеждам на нормализацию американо-китайских отношений. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения высоких пошлин на импорт из КНР в ответ на ужесточение Пекином мер контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Взимание дополнительного тарифа приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Международное энергетическое агентство повысило оценку роста предложения нефти в 2025 и 2026 годах и теперь ожидает более существенного его избытка.

"Рынок все больше фокусируется на избытке предложения при неоднозначных сигналах со стороны спроса, - отметил старший аналитик по нефтяному рынку в LSEG Эмрил Джамил. - Снижение геополитических рисков и эскалация торговой напряжённости оказывают дополнительное давление на цены".

Инвесторы ждут данных по запасам нефти в США. Отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет Министерства энергетики - в четверг.