Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на торгах во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $63,31 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,59 (0,94%), до $63,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,02 (0,03%), до $59,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,59 (1%), до $59,49 за баррель.

Смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряженности в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в этом месяце. По словам Бессента, в выходные представители Вашингтона и Пекина вели активные переговоры и планируют дальнейшие встречи.

"США и Китай в течение выходных старались отойти от грани новой торговой войны, при этом основную активность проявляли американские политики, которые пытались сгладить ущерб, нанесенный в пятницу", - отмечает аналитик IG Markets Крис Бошан, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Перспектива улучшения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином традиционно оказывает поддержку нефтяному рынку, поскольку инвесторы связывают с этим ускорение глобального экономического роста и, соответственно, повышение спроса на энергоресурсы.

Во вторник трейдеры ждут ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.