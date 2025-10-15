IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - IT-отрасль предложила сохранить для нее действующие льготы по НДС и ЕСН, а для пополнения бюджета поднять для компаний отрасли ставку по налогу на прибыль.

Об этом журналистам заявили представители ассоциаций "Руссофт", АРПП "Отечественный софт", Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), "Опоры России" и Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ).

"Про НДС (отмену льготы для IT-компаний по НДС - ИФ) - если 25 млрд рублей всего хочет получить Минфин, то, во-первых, мы выяснили, что в этом случае 40 млрд бюджет недополучит по НДФЛ (из-за сокращения персонала IT-компаний - до 40 тысяч человек - ИФ), - сказал глава ФРИИ Кирилл Варламов. - Во-вторых, есть же льгота по налогу на прибыль. Если на 2,5 п.п. поднять этот налог, то будут эти 25 млрд, потому что в прошлом году прибыль аккредитованных (Минцифры - всего около 27 тысяч - ИФ) компаний - 985 млрд рублей. И это вполне себе замена".

Что касается льготы по ЕСН, то ее по мнению Варламова, лучше вообще не отменять, поскольку иначе в экономике IT-компаний образуется "большая дыра" - большая часть затрат IT-компаний приходится на фонд оплаты труда.

Такое предложение о сохранении льгот и повышении налога на прибыль включено в коллективное обращение представителей IT-сообщества (подписано представителями ФРИИ, "Опоры России" и трех IT-ассоциаций - ИФ) на имя президента Владимира Путина. В нем перечислены наиболее очевидные для экспертов отрицательные последствия от отмены действующих льгот для IT-компаний. В их числе, сокращение численности сотрудников, и как следствие, налоговых отчислений по НДФЛ, падение выручки и прибыли компаний отрасли.

Помимо этого, на имя Путина совместное письмо направили Ассоциации "Руссофт", АПКИТ и "Отечественный софт". В нем отмечается, в частности, что отмена налоговых льгот для IT-компаний приведет к сокращению их числа.

"Мы прогнозируем банкротство, поглощение или уход небольших компаний и стартапов, в том числе из сферы разработки решений для Гособоронзаказа и КИИ, которые не выдержат такой рост нагрузки, - говорится в письме. - А также отток программистов за границу, который нам (государству и бизнесу) только что почти удалось компенсировать".

IT-ассоциации предлагают поручить правительству пересмотреть планы Минфина (разработчик соответствующих поправок к НК - ИФ) и вступить в диалог с отраслью, "провести анализ возможных источников доходов и выработать совместно более взвешенные меры, позволяющие не допустить указанных негативных последствий для страны в условиях санкций и нарастающего военного напряжения".

Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев рассказал также, что соответствующие письма направлены в правительство, Госдуму и Совет Федерации.

"Написали письма в органы власти, в которых указываем на последствия и предлагаем диалог, - сказал Комлев. - Предлагаем сформировать совместную рабочую группу по этому вопросу. Наверное, надо сопоставить и взаимоувязать налоговые сборы с ключевой ставкой. При принятии любых решений нужно думать вперед и предусматривать переходный период, дать бизнесу возможность подготовиться".

Представители IT-отрасли уверены, что диалог состоится.

"Диалог уже идет, в различных местах идут разговоры", - сказал Варламов.

Насколько это общение будет результативным, представители IT-ассоциаций прогнозировать пока не берутся.

Впрочем, Варламов отметил, что "похоже предложения по НДС (в правительстве - ИФ) готовы услышать".

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 29 сентября. Он предусматривает исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для IT-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.