СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата отмечает, что как в поправках в Налоговый кодекс (НК), внесенных в Госдуму в рамках бюджетного пакета, так и в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы отсутствуют расчеты, подтверждающие обоснованность отмены льготы по НДС для обслуживания и процессинга банковских карт.

"В финансово-экономическом обосновании к законопроекту (...) отсутствуют сведения о влиянии предложенных изменений на доходы федерального бюджета по НДС в части операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами", - говорится в заключении Счетной палаты на законопроект.

Поправки в НК правительство внесло в парламент в сентябре. Законопроектом предлагается отменить действующее с 2006 г. освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Согласно действующему законодательству (ст. 149 п. 3 подп. 3 и 3.1 Налогового кодекса), от НДС освобождены операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт. Поправки предлагают сохранить льготу для услуг по открытию и ведению банковских счетов организаций и граждан, но вывести из-под нее операции, связанные с обслуживанием карт.

Кроме того, в настоящее время НДС не облагаются операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (включая сбор, обработку и предоставление информации по операциям с банковскими картами). Эта норма закреплена в подп. 4 п. 3 ст. 149 НК РФ. Поправки предусматривают отмену и этого освобождения.

Льгота по НДС на операции с обслуживанием банковских карт действует с 1 января 2006 г. и была введена для стимулирования безналичных расчетов. Благодаря ей расходы участников рынка (банков, платежных систем и процессинговых центров) не облагались налогом, что снижало стоимость транзакций.

Эквайринг и процессинг являются ключевыми звеньями инфраструктуры безналичных расчетов: эквайринг обеспечивает прием платежей магазинами и сервисами, процессинг - передачу и обработку данных между банками и платежными системами.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода по НДС.