Кабмин внес в Думу налоговые поправки в рамках бюджетного пакета законопроектов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс (НК) в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете РФ на 2026-2028 гг. Общая сумма дополнительных доходов на 2026-2028 гг. за счет налоговых нововведений оценивается в размере 6 трлн 659 млрд руб.

Документ (№ 1026190-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета: в 2026 г. - в объеме порядка 1,538 трлн руб.; в 2027 г. - в объеме порядка 2,371 трлн руб.; в 2028 г. - в объеме порядка 2,750 трлн руб.

Допдоходы в 2026 году

В 2026 г. дополнительные доходы за счет отмены льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль организаций для плательщиков налога на игорный бизнес составят 4,219 млрд руб.; за счет повышения на 2 процентных пункта НДС - 1,187 трлн руб.; за счет снижения порога по выручке для плательщиков упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн руб., при котором возникает обязанность уплачивать НДС - 200 млрд руб.; за счет снижения порога доходов налогоплательщика с 60 млн до 10 млн руб., до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения и соответствующий переход плательщиков на упрощенную систему налогообложения - 1,27 млрд руб.; за счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукции и сахаросодержащие напитки) - 65,7 млрд руб.; за счет повышения ставок налога на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров и зачисления налога на игорный бизнес в федеральный бюджет - 74,233 млрд руб.; за счет прекращения с 1 января 2026 г. действия налоговых преференций для участников особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области - 2,413 млрд руб.

Допдоходы бюджета в 2026 г. за счет уточнения ранее установленных ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили на 2026-2027 гг. с учетом фактически сложившегося уровня инфляции составят 4,897 млрд руб.

При этом введение возможности уменьшения НДПИ при добыче железной руды на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области (Оленегорский ГОК "Северстали") приведет к уменьшению поступлений в федеральный бюджет на сумму порядка 1,522 млрд руб.

Допдоходы в 2027 году

За счет продления на 2027 и 2028 гг. применения ценовых дифференциалов на произведенный на территории РФ автомобильный бензин Аи-92 и дизельное топливо класса 5 - 422,805 млрд руб.; за счет отмены льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль организаций для плательщиков налога на игорный бизнес - 5,665 млрд руб.; за счет повышения на 2 процентных пункта налоговой ставки по НДС - 1,559 трлн. руб.; за счет снижения порога по выручке для плательщиков упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн руб., при котором возникает обязанность уплачивать НДС - 200 млрд руб.; за счет снижения порога доходов налогоплательщика с 60 млн до 10 млн руб., до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения и соответствующий переход плательщиков на упрощенную систему налогообложения - 3,022 млрд руб.; за счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукции и сахаросодержащие напитки) - 72,591 млрд руб.; за счет повышения ставок налога на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров и зачисления налога на игорный бизнес в федеральный бюджет -101,917 млрд руб.; за счет прекращения с 1 января 2026 г. действия налоговых преференций для участников ОЭЗ в Магаданской области - 2,5 млрд руб.; за счет уточнения ранее установленных ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили на 2026-2027 гг. с учетом фактически сложившегося уровня инфляции - 5,557 млрд руб.

При этом введение возможности уменьшения НДПИ при добыче железной руды на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области, приведет к уменьшению поступлений в федеральный бюджет на сумму порядка 1,66 млрд руб.

Допдоходы в 2028 году

За счет продления на 2027 и 2028 гг. применения ценовых дифференциалов на произведенный на территории РФ автомобильный бензин Аи-92 и дизельное топливо класса 5 - 493,052 млрд руб.; за счет установления условных значений средних оптовых цен реализации моторного топлива на 2028 г., используемых при расчете демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку - 115,887 млрд руб.; за счет отмены льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль организаций для плательщиков налога на игорный бизнес - 6,705 млрд руб.; за счет повышения на 2 процентных пункта налоговой ставки по НДС - 1,677 трлн руб.; за счет снижения порога по выручке для плательщиков упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн руб., при котором возникает обязанность уплачивать НДС - 200 млрд руб.; за счет снижения порога доходов налогоплательщика с 60 млн до 10 млн руб., до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения и соответствующий переход плательщиков на упрощенную систему налогообложения - 3,276 млрд руб.; за счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукции и сахаросодержащие напитки) - 75,389 млрд руб.; за счет повышения ставок налога на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров и зачисления налога на игорный бизнес в федеральный бюджет -105,933 млрд руб.; за счет прекращения с 1 января 2026 года действия налоговых преференций для участников ОЭЗ в Магаданской области - 2,608 млрд руб.; за счет установления ставок акцизов на 2028 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции - 72,418 млрд руб.

Введение возможности уменьшения НДПИ при добыче железной руды на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области, приведет к уменьшению поступлений в федеральный бюджет на сумму порядка 1,66 млрд руб.

Внебюджетные фонды

Кроме того, как отмечается в финансово-эконмическом обосновании, изменения, предлагаемые в законопроекте, позволят обеспечить дополнительные поступления в государственные внебюджетные фонды: в 2026 г. - в объеме 731,832 млрд руб., в 2027 г. - в объеме 796,669 млрд руб., в 2028 г. - в объеме 857,214 млрд руб.

В том числе в 2026 г.: за счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для малых и средних предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности - 486,639 млрд руб.; за счет повышения льготного тарифа страховых взносов для IT организаций с 7,6% до 15% (в пределах базы) - 123,170 млрд руб.; за счет введения обязанности для руководителей исчислять страховые взносы, исходя из величины не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 122,023 млрд руб.

В 2027 г.: за счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для малых и средних предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности - 526,057 млрд руб.; за счет повышения льготного тарифа страховых взносов для IT организаций с 7,6% до 15% (в пределах базы) - 133,168 млрд руб.; за счет введения обязанности для руководителей исчислять страховые взносы, исходя из величины не менее МРОТ - 137,444 млрд руб.

В 2028 г.: за счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для малых и средних предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности - 566,037 млрд руб.; за счет повышения льготного тарифа страховых взносов для IT организаций с 7,6% до 15% (в пределах базы) - 143,293 млрд руб.; за счет введения обязанности для руководителей исчислять страховые взносы, исходя из величины не менее МРОТ - 147,884 млрд руб.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 октября.