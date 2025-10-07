Минфин оценил в 25 млрд руб. поступления в бюджет при отмене нулевого НДС для отечественного софта

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минфин России считает, что отмена нулевой ставки по НДС при коммерциализации программного обеспечения, включенного в реестр отечественного софта, принесет в бюджет дополнительные 25 млрд руб. на следующий год, сообщила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 29 сентября. Он предусматривает исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.

"Эффект прямой мы оцениваем в размере 25 млрд руб. от отмены этой льготы", - сказала Окладникова на заседании комитета Госдумы по информполитике во вторник, отвечая на соответствующий вопрос депутата.

Она уточнила, что речь идет о сумме на следующий год.

Замглавы Минфина отметила, что "эта льгота была временной". "Мы все понимали, что мы развивали рынок. Прошло более пяти лет, у нас есть прямое поручение президента и рекомендации Счетной палаты еще раз посмотреть на все временные льготы и принять решение о необходимости и целесообразности их продления. Это абсолютно рыночные товары и мы очевидно должны рано или поздно выходить в обычную стандартную плоскость налогообложения. Вот мы, собственно, начали этот путь", - сказала замглавы Минфина.

"На наш взгляд, это драматично на рынок не повлияет", - сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли повышение ставки страховых взносов с 7,6% до 15% вместе с отменой нулевой НДС вызвать снижение инвестиций, замедление роста отрасли, а также переток программистов за рубеж, замглавы Минфина напомнила, что "взносы - это гарантийные социальные обязательства для своих же сотрудников".

"Если вы помните, мы в прошлом году приняли изменения в законодательство, в соответствии с которым балансирование недополученных по отдельным категориям взносов осуществляется за счет профицита по другим категориям. Что, на самом деле, - перекос, и мы пытаемся во всех сферах уйти от ситуации, когда одни наши граждане оплачивают социальные гарантии для других", - сказала она.

По ее словам, "у нас, действительно, были временные изменения, мы их вводили первоначально указом, даже не законом в 2022 году, когда была особенная ситуация".

"Сейчас мы видим существенно быстрое по отношению к другим отраслям восстановление и рост заработных плат в сфере IT. Мы видим финансовые результаты наших крупнейших IT-компаний. Я не буду озвучивать цифры, но здесь рост в среднем 12-15% по выручке, в по прибыли - вообще 30%", - сказала Окладникова.

По мнению Минфина, "маржинальность компаний позволит оплачивать социальные гарантии своих сотрудников", сказала она. Минфин, по её словам, "просто пытается выровнять условия между гражданами, работающими в различных отраслях.

"Поэтому да, какое-то небольшое замедление именно инвестиционной активности, наверное, произойдет. Мы в целом фиксируем в нашем макропрогнозе небольшое снижение, и вчера обсуждали на комитете по экономике факторы этого снижения. (...) Мы видим, что маржинальность позволяет, прибыль будет чуть меньше, мы тоже это видим, налог на прибыль мы не трогали", - сказала Окладникова.