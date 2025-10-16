Pernod Ricard в I финквартале сократила выручку на 14,3%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом квартале 2026 финансового года сократила выручку на 14,3% из-за снижения продаж в США и Китае, а также негативного влияния колебаний валютных курсов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи в июле-сентябре составили 2,384 млрд евро против 2,78 млрд евро годом ранее. В органическом выражении показатель снизился на 7,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали органическое сокращение на 7,1%.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке уменьшились на 12% (в том числе в США - на 16%), в Европе - на 4%, в Азии и остальном мире - на 7%. Падение продаж в Китае составило 27%. Между тем в Индии они выросли на 3%.

Pernod Ricard в среднесрочной перспективе (следующие три года) по-прежнему рассчитывает на органический рост продаж в диапазоне 3-6%.

Капитализация компании с начала текущего года упала на 23,5% (до 21 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 вырос на 9,4%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат").