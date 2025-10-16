Поиск

Глава Saudi Aramco заявил о риске дефицита нефти из-за недостатка инвестиций в разведку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глобальный нефтяной рынок может в обозримом будущем столкнуться с дефицитом поставок, поскольку энергетическая отрасль фактически отказывалась от поиска новых месторождений в течение последнего десятилетия, заявил Financial Times глава государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин Нассер.

"В течение десятилетия люди не занимались разведкой, - сказал он. - Это неизбежно скажется".

Он призвал вернуться к инвестициям в разведку и добычу нефти, отметив продолжающийся рост глобального спроса. "Если этого не произойдет, возникнет дефицит поставок", - заявил он.

Текущий уровень инвестиций в сектор Нассер считает "чрезвычайно низким".

Он также предупредил, что бум добычи сланцевой нефти, продолжавшийся полтора десятилетия, вряд ли повторится.

"Порядка 80-90% роста добычи обеспечивала сланцевая нефть, - отметил Насер. - Если взглянуть на следующие 15 лет, сланцевая добыча, скорее всего, выйдет на плато, а затем начнет снижаться. Откуда возьмутся дополнительные баррели, чтобы удовлетворить спрос?"

Крупные нефтяные компании сокращали расходы на разведку и добычу с момента обвала нефтяного рынка в 2014 году. На эти решения также повлияли прогнозы быстрого перехода к возобновляемым источникам энергии и давление со стороны акционеров, требующих наращивания выплат, отмечает FT.

Вместо того, чтобы тратить крупные объем средств на сложные проекты, отрасль сосредоточилась на разработке месторождений, требующих меньших затрат, пишет газета. Однако теперь многие аналитики говорят о том, что спрос на нефть будет более высоким, чем ожидалось прежде, поскольку энергопереход происходит медленно.

По прогнозу Rystad Energy, дефицит предложения на глобальном нефтяном рынке к 2040 году составит порядка 10 млн баррелей в сутки.

По словам Нассера, будущее рынка зависит от решений, которые нефтяные компании принимают сейчас, поскольку ввод в эксплуатацию новых проектов обычно занимает 5-7 лет.

"Мы отслеживаем финальные инвестиционные решения по проектам, и видим, что их число резко сокращается", - сказал Нассер, добавив, что Saudi Aramco тратит $1-2 млрд в год на разведку и добычу.

"Для нас это стратегически важно, - заявил он. - Мы ведем разведку и увеличиваем резервы".

В данный момент рынок сталкивается с противоположной проблемой: цены на нефть снижаются на ожиданиях избытка предложения в связи с наращиванием добычи странами ОПЕК+, отмечает FT.

Rystad Energy Saudi Aramco Амин Нассер ОПЕК Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7373 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });