Глава Saudi Aramco заявил о риске дефицита нефти из-за недостатка инвестиций в разведку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глобальный нефтяной рынок может в обозримом будущем столкнуться с дефицитом поставок, поскольку энергетическая отрасль фактически отказывалась от поиска новых месторождений в течение последнего десятилетия, заявил Financial Times глава государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин Нассер.

"В течение десятилетия люди не занимались разведкой, - сказал он. - Это неизбежно скажется".

Он призвал вернуться к инвестициям в разведку и добычу нефти, отметив продолжающийся рост глобального спроса. "Если этого не произойдет, возникнет дефицит поставок", - заявил он.

Текущий уровень инвестиций в сектор Нассер считает "чрезвычайно низким".

Он также предупредил, что бум добычи сланцевой нефти, продолжавшийся полтора десятилетия, вряд ли повторится.

"Порядка 80-90% роста добычи обеспечивала сланцевая нефть, - отметил Насер. - Если взглянуть на следующие 15 лет, сланцевая добыча, скорее всего, выйдет на плато, а затем начнет снижаться. Откуда возьмутся дополнительные баррели, чтобы удовлетворить спрос?"

Крупные нефтяные компании сокращали расходы на разведку и добычу с момента обвала нефтяного рынка в 2014 году. На эти решения также повлияли прогнозы быстрого перехода к возобновляемым источникам энергии и давление со стороны акционеров, требующих наращивания выплат, отмечает FT.

Вместо того, чтобы тратить крупные объем средств на сложные проекты, отрасль сосредоточилась на разработке месторождений, требующих меньших затрат, пишет газета. Однако теперь многие аналитики говорят о том, что спрос на нефть будет более высоким, чем ожидалось прежде, поскольку энергопереход происходит медленно.

По прогнозу Rystad Energy, дефицит предложения на глобальном нефтяном рынке к 2040 году составит порядка 10 млн баррелей в сутки.

По словам Нассера, будущее рынка зависит от решений, которые нефтяные компании принимают сейчас, поскольку ввод в эксплуатацию новых проектов обычно занимает 5-7 лет.

"Мы отслеживаем финальные инвестиционные решения по проектам, и видим, что их число резко сокращается", - сказал Нассер, добавив, что Saudi Aramco тратит $1-2 млрд в год на разведку и добычу.

"Для нас это стратегически важно, - заявил он. - Мы ведем разведку и увеличиваем резервы".

В данный момент рынок сталкивается с противоположной проблемой: цены на нефть снижаются на ожиданиях избытка предложения в связи с наращиванием добычи странами ОПЕК+, отмечает FT.