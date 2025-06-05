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МЭА прогнозирует падение инвестиций в мировую добычу нефти и газа в 2025 г. впервые за 5 лет

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции нефтегазовых компаний в upstream сегмент по итогам 2025 года могут снизиться впервые за последние пять лет: на 4%, до уровня чуть менее $570 млрд. Таков прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) в ежегодном отчете World Energy Investment.

В частности, инвестиции в разведку и добычу нефти снизятся на 6%, газа – слегка вырастут.

По мнению аналитиков МЭА, такая динамика обусловлена стремлением нефтяных компаний по наращиванию доли газовых проектов в своих портфелях. "Часть инвестиций в добычу газа будет направлена на продолжение реализации СПГ-проектов, на которые уже потрачены значительные суммы, поэтому они менее чувствительны к недавнему падению цен и неопределенному инвестклимату", - говорится в отчете.

В то же время глобальные инвестиции в нефтепереработку снизятся до рекордно низкого уровня - менее чем $30 млрд. На эти средства будет введено лишь 1 млн баррелей в сутки новых мощностей, при этом на аналогичную величину будут закрыты ряд НПЗ.

Доля инвестиций ближневосточных компаний в разведку и добычу нефти и газа по итогам текущего года превысит 20% от их общего объема, прогнозируют в МЭА. Значительная часть вложений будет направлена на расширение газовых проектов в Саудовской Аравии, включая месторождение Джафура (Jafurah), а также в месторождение Руб-эль-Хали в ОАЭ (Rub Al-Khali) и Северное месторождение в Катаре (the North Field), которые должны стать ресурсной базой для СПГ-проектов.

Инвестиции в добычу американской нефти и газа по итогам 2025 года могут снизиться на 10% относительно прошлого года. Аналитики МЭА называют "сланцевиков", на которых в прошлом году приходилось около 15% мировых инвестиций в upstream, главными жертвами падения мировых цен на энергоносители в последние месяцы.

Россия, чья доля в структуре глобальных инвестиций в нефтегаз в прошлом году снизилась до 6% – самого низкого показателя с 2015 года, в текущем году имеет перспективы немного ее нарастить. "Компании ищут новые способы для компенсации добычи на зрелых месторождениях, однако на инвестиционные перспективы давят снижение цен, сложности с замещением потерянного европейского рынка, санкции, высокая налоговая нагрузка", - говорится в отчете.

МЭА подчеркивает, что поиск решений для интенсификации и замедления падения добычи на действующих месторождениях – главное направление для нефтегазовых инвестиций в текущем году, на это придется около 40% от их общего объема.

МЭА Международное энергетическое агентство
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