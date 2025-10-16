"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в нерабочий понедельник, 3 ноября, будет проводить торги на всех рынках за исключением сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Об этом сообщил сайт площадки.

В соответствии с регламентом торгов биржи, в рабочую субботу, 1 ноября, торги на всех рынках проводятся в обычном режиме, торги не проводятся в воскресенье, 2 ноября, и праздничный день 4 ноября.

"Мосбиржа" сообщает, что в выходные дни 22-23 ноября торги на фондовом и срочном рынках проводиться не будут в связи с проведением технических работ.

В остальные выходные дни - 8-9, 15-16 и 29-30 ноября - торги на фондовом и срочном рынках пройдут по стандартному расписанию дополнительной торговой сессии выходного дня.