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Следующие новогодние каникулы в РФ продлятся 12 дней

Минтруд предложил установить новогодние праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года

Следующие новогодние каникулы в РФ продлятся 12 дней
Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, в соответствии с которым новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне", - сказал министр труда и социального развития Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.

Проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, в феврале длинные выходные будут с 21 по 23 февраля, в марте - с 7 по 9 марта, а в майские праздники - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Кроме того, в июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье - с 12 по 14 июня, а в ноябре - выходной в среду, 4 ноября.

Антон Котяков Минтруд РФ
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