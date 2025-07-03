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Глава Минтруда заявил, что необходимости менять структуру рабочих и праздничных дней в нет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что в стране достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней.

"На мой взгляд, у нас сегодня достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней. Люди привыкли к традиционным новогодним праздникам, достаточно большому количеству выходных дней на майские праздники. Под это многие выстраивают свои графики личные, семейные, отдых, поездки", - сказал Котяков в интервью "Интерфаксу".

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Так он ответил на вопрос, не стоит ли уменьшить количество праздничных дней, в том числе не делать выходным 31 декабря, учитывая низкую производительность труда в РФ.

По словам министра, "мы сегодня живём в четко определенных параметрах, перечень праздников и выходных определен Трудовым кодексом", а 31 декабря сейчас праздником как таковым не является.

"Но с учетом того, что у нас в рамках действующего законодательства есть возможность переносить отдельные дни внутри года, мы традиционно стараемся, чтобы 31 декабря был выходным. Чтобы люди могли подготовиться к встрече Нового года, а для многих это в первую очередь значит собрать традиционный теплый семейный стол", - сказал Котяков.

Он отметил, что "у нас есть другие резервы роста производительности, нежели чем просто увеличение количества рабочего времени".

"В прогнозе кадровой потребности, который мы определили до 2030 года, мы учитывали и те целевые показатели производительности, которые сегодня содержатся в отраслевых стратегических документах. Но даже с учетом тех планов по росту производительности труда, которые заложены в прогноз, все равно сохраняется серьезный потенциал для роботизации", - сказал глава Минтруда.

Минтруд России 1 июля сообщил, что подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, в соответствии с которым новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, говорится в сообщении.

Согласно проекту, в феврале длинные выходные будут с 21 по 23 февраля, в марте - с 7 по 9 марта, а в майские праздники - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Кроме того, в июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье - с 12 по 14 июня, а в ноябре - выходной в среду, 4 ноября.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" 3 июля в 9:00.

Антон Котяков Минтруда
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