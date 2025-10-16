Новак отметил, что топливный рынок РФ сейчас сбалансирован

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Топливный рынок РФ сейчас сбалансирован: нефтяные компании нарастили производство нефтепродуктов, а спрос на них с учетом окончания сезона отпусков начинает снижаться, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Сегодня, в том числе с учетом снижения спроса, окончания периода активных отпусков, и с учетом увеличения объемов производства, которые компании взяли на себя дополнительно, мы видим баланс спроса и предложения. Министерство энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой внимательно следят за рынком", - сказал Новак.

Тем не менее, он отметил, что иногда возникают трудности с доставкой топлива в регионы: "Они решаются в штабном режиме, обеспечиваются перенаправлением потоков, регулированием".

"Будем внимательно следить для того, чтобы все наши объекты энергетики работали и обеспечивали необходимое количество нефтепродуктов для наших потребителей", - добавил вице-премьер.