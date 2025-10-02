Поиск

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предпринимает необходимые меры в связи с ситуацией с бензином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство предпринимает необходимые меры, где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал Новак (вице-премьер Александр Новак - ИФ), он главный куратор", - сказал Песков.

Так он в четверг ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают ситуацию с бензином.

У Пескова уточнили, связывают ли ситуацию с бензином с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим мощностям РФ.

"Здесь Новак все сказал, и здесь неправильно что-то говорить", - сказал Песков.

Накануне Новак в кулуарах Валдая сообщил журналистам, что ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем правительства, сложности с его наличием в ряде регионов РФ решаются в ручном режиме.

"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - сказал Новак.

Он отметил, что для повышения объемов выпуска бензинов и дизельного топлива сейчас рассматриваются решения об использовании различных химических элементов и присадок.

Дмитрий Песков Александр Новак бензин
