Поиск

Турция в августе нарастила импорт трубопроводного газа на 6%, ввоз СПГ упал на 22%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Турция в августе 2025 года импортировала суммарно 4,021 млрд куб. м природного газа (по трубам и через СПГ), что на 3% больше, чем годом ранее (3,893 млрд куб. м), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). С начала года поставки выросли на 20% - до 37,551 млрд куб. м.

Рост потребления (и, соответственно, импорта) газа связан со сниженной выработкой электроэнергии гидроэлектростанциями, что заставляет увеличивать загрузку газовых электростанций. Пониженная выработка ГЭС наблюдается непрерывно с декабря 2024 года. Оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в сентябре-октябре их невысокие показатели по-прежнему были заметной проблемой для национальной энергетики.

Газопроводы

Импорт трубопроводного газа в августе 2025 года вырос на 6% - до 3,723 млрд куб. м, за 8 месяцев - на 14%, до 27,493 млрд куб. м.

Поставки из России, от "Газпрома", составили за месяц 1,835 млрд куб. м (на 19% ниже, чем годом ранее), с начала года достигли 14,576 млрд куб. м (+15%).

Из Азербайджана за отчетный месяц пришло 1,047 млрд куб. м (на 41% больше, чем годом ранее), с начала года - 7,843 млрд куб. м (+6%).

Со стороны Ирана было получено 840 млн куб. м, что на 71% больше, чем годом ранее (491 млн куб. м). Существенный рост поставок по данному коридору стал следствием начала в этом году своповых поставок газа через Иран из Туркменистана.

СПГ

Поставки сжиженного природного газа в августе 2025 года были на летнем минимуме - 299 млн куб. м, или 230 тысяч тонн (-22%).

С начала лета рынок АТР предлагает за СПГ намного более привлекательную цену, чем европейский, перетягивая на себя свободные объемы.

В данных МЭА нет прямого указания на перечень поставщиков СПГ, однако известно, что по долгосрочному контракту СПГ в республику поставляет Алжир; встречаются единичные спотовые отгрузки из других стран, в том числе из США.

Турецкие терминалы по приему СПГ в августе работали с чрезвычайно низкой, 8-процентной, загрузкой; четыре из пяти не приняли ни одного груза, по данным МЭА.

Средний показатель использования мощностей турецких терминалов СПГ за 2024 год был 27%, в феврале 2025 года достигалась 90-процентная загрузка.

Алжир Газпром Иран МЭА СПГ Турция АТР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Кабмин РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений по модернизации НПЗ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });