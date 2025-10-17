Турция в августе нарастила импорт трубопроводного газа на 6%, ввоз СПГ упал на 22%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Турция в августе 2025 года импортировала суммарно 4,021 млрд куб. м природного газа (по трубам и через СПГ), что на 3% больше, чем годом ранее (3,893 млрд куб. м), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). С начала года поставки выросли на 20% - до 37,551 млрд куб. м.

Рост потребления (и, соответственно, импорта) газа связан со сниженной выработкой электроэнергии гидроэлектростанциями, что заставляет увеличивать загрузку газовых электростанций. Пониженная выработка ГЭС наблюдается непрерывно с декабря 2024 года. Оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в сентябре-октябре их невысокие показатели по-прежнему были заметной проблемой для национальной энергетики.

Газопроводы

Импорт трубопроводного газа в августе 2025 года вырос на 6% - до 3,723 млрд куб. м, за 8 месяцев - на 14%, до 27,493 млрд куб. м.

Поставки из России, от "Газпрома", составили за месяц 1,835 млрд куб. м (на 19% ниже, чем годом ранее), с начала года достигли 14,576 млрд куб. м (+15%).

Из Азербайджана за отчетный месяц пришло 1,047 млрд куб. м (на 41% больше, чем годом ранее), с начала года - 7,843 млрд куб. м (+6%).

Со стороны Ирана было получено 840 млн куб. м, что на 71% больше, чем годом ранее (491 млн куб. м). Существенный рост поставок по данному коридору стал следствием начала в этом году своповых поставок газа через Иран из Туркменистана.

СПГ

Поставки сжиженного природного газа в августе 2025 года были на летнем минимуме - 299 млн куб. м, или 230 тысяч тонн (-22%).

С начала лета рынок АТР предлагает за СПГ намного более привлекательную цену, чем европейский, перетягивая на себя свободные объемы.

В данных МЭА нет прямого указания на перечень поставщиков СПГ, однако известно, что по долгосрочному контракту СПГ в республику поставляет Алжир; встречаются единичные спотовые отгрузки из других стран, в том числе из США.

Турецкие терминалы по приему СПГ в августе работали с чрезвычайно низкой, 8-процентной, загрузкой; четыре из пяти не приняли ни одного груза, по данным МЭА.

Средний показатель использования мощностей турецких терминалов СПГ за 2024 год был 27%, в феврале 2025 года достигалась 90-процентная загрузка.