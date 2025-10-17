American Express в III квартале увеличила выручку на 11% - до рекорда

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в третьем квартале увеличила выручку на 11% в годовом выражении, чистую прибыль - на 16%, при этом выручка оказалась рекордной.

Как сообщается в отчетности компании, в июле-сентябре выручка выросла до максимальных за всю историю $18,43 млрд с $16,64 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль повысилась до $2,87 млрд по сравнению с $2,47 млрд годом ранее. Показатель в расчете на акцию поднялся до $4,14 с $3,49.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне $18,05 млрд, чистую прибыль - $4 на акцию.

Расходы по картам AmEx в третьем квартале увеличились на 9% и достигли $421 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в июле-сентябре составили $1,3 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее.

Компания также улучшила годовой прогноз чистой прибыли до $15,2-15,5 с $15-15,5 на акцию, роста выручки - до 9-10% с 8-10%, говорится в ее пресс-релизе.

Цена акций AmEx растет на 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу.