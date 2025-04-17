American Express в I квартале получила выручку и чистую прибыль выше прогноза

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - American Express Co. (Amex), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 6%, выручку - на 7%.

Как говорится в отчетности Amex, чистая прибыль в январе-марте составила $2,58 млрд по сравнению с $2,44 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,64 с $3,33, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,47.

Квартальная выручка компании выросла до $16,97 млрд с $15,8 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $16,94 млрд.

Расходы по картам Amex в первом квартале стали больше на 6% и достигли $387,4 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в январе-марте составили $1,2 млрд по сравнению с $1,3 млрд годом ранее.

Компания в текущем году по-прежнему ожидает чистую прибыль на акцию в диапазоне $15-15,5 и рост выручки на 8-10%.

Акции Amex теряют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов в четверг.