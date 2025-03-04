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American Express повысит квартальные дивиденды на 17%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, повысит квартальные дивиденды на 17% - до 82 центов на акцию с 70 центов, сообщается в пресс-релизе компании.

Выплаты пройдут 9 мая. Закрытие реестра акционеров назначено на 1 апреля.

Дивидендная доходность бумаг компании будет составлять около 1,1%, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник ($295,49).

Капитализация AmEx за последние три месяца снизилась на 2,2% (до $207,6 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 3,6%.


American Express
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