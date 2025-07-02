Греф отметил негативный эффект из-за отмены банками комиссий для застройщиков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Отмена банками комиссий для застройщиков по льготной ипотеке в целом оказала негативный эффект на заемщиков, девелоперов и кредитные организации, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я оцениваю эту меру как негативную в целом. Она негативно сказалась на заемщиках, она негативно сказалась на застройщиках и банках тоже", - сообщил он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Он добавил, что к перестановке сил на рынке это действие не привело. Более того, цены на жилье не снизились, а выросли.

"Ожидалось, что это может привести к тому, что застройщики снизят цены на рынке, но практика показала, что это не так, цены, наоборот, выросли на 1%. Поэтому с точки зрения влияния на рынок это оказало очень маленькое воздействие", - заявил глава Сбербанка.

При этом он отметил падение заявок на ипотеку и снижение выдачи ипотечных кредитов.

"Заявки и выдачи упали примерно на 10-12%", - подчеркнул Греф.

Проблема комиссий, которые банки берут с застройщиков при выдаче льготной ипотеки, поднималась в апреле в ходе расширенного заседания президиума Госсовета России с участием президента. Владимир Путин указал, что размер таких дополнительных комиссий достигает от 5% до 10%, и заявил о необходимости навести порядок в этой сфере.

Сбербанк и ВТБ в середине мая объявили об отмене комиссий для застройщиков по льготной ипотеке.