Запрет на поставки пшеницы в Россию из Казахстана отменят с 20 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия с 20 октября снимает запрет на поставки пшеницы из Казахстана, введенный 23 апреля 2025 года, сообщает Россельхознадзор после переговоров главы службы Сергея Данкверта с замминистра сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы.

Запрет был введен на поставки из ряда областей - крупных производителей пшеницы. Теперь ввоз будет возможен под гарантии национального органа Казахстана по защите растений.

На переговорах также был поднят вопрос о том, что значительная часть ввозимой из Казахстана растительной продукции не предъявляется инспекторам Россельхознадзора для контроля в местах назначения. Это является нарушением законодательства ЕАЭС в области карантина растений. Так, с начала года из Казахстана в Россию ввезено 419,2 тысячи тонн плодоовощной продукции и только 29% было предъявлено к контролю.

По данным на 14 октября, основной объем поставок пришелся на лук - 136,9 тысячи тонн, арбузы - 72,3 тысячи тонн, дыни - 57,2 тысячи тонн, капусту - 24,9 тысячи тонн. Из этих объемов к контролю было предъявлено только 18% лука, 30% - арбузов, 35% - дынь и 42% - капусты.

Россельхознадзор также сообщил, что в этом году, по данным ФГИС "Аргус-Фито", в четыре раза увеличились объемы поставок свежих груш, выращенных в странах Евросоюза и следующих транзитом через территорию России: 21,9 тысячи тонн против 5,2 тысячи тонн годом ранее.

"Несмотря на применение электронных навигационных пломб при транзите продукции, происходит реэкспорт подсанкционных грузов из Казахстана в Россию с использованием "серых" схем, что неоднократно пресекалось территориальными управлениями Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

В 2024 году было выявлено 203,8 тонны санкционной продукции, поступившей из Казахстана, в частности 180 тонн груш из Бельгии.

Глава Россельхознадзора обратил внимание на недопустимость сложившейся ситуации. "Стороны договорились об оперативном принятии соответствующих мер для обеспечения фитосанитарной безопасности страны", - сообщает российская служба.