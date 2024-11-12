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Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана 180 тонн "санкционных" груш

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана 180 тонн груш, выращенных в ряде европейских стран, откуда поставки в РФ запрещены с августа 2014 года.

Как сообщает служба, на фитосанитарном контрольном посту в Оренбургской области было остановлено 10 партий груш, которые ввозились в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных комитетом государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана. В соответствии с этими документами страной происхождения фруктов является Казахстан.

"По результатам карантинного фитосанитарного контроля выявлено, что подкарантинная продукция загружена в деревянные ящики с ярко выраженными следами срыва маркировки и перемаркировки. На ящиках в местах срыва были остатки предыдущей маркировки, на некоторых отрывках присутствовали надписи на иностранном языке, а также полная маркировка с указанием стран происхождения - Польша, Бельгия", - говорится в сообщении.

Вся "санкционная" продукция будет уничтожена на полигоне в Оренбургской области.

Россельхознадзор направил информацию о нарушениях в адрес комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана с просьбой провести расследование, а также предложил провести переговоры по этому вопросу.

Как сообщалось, в РФ с августа 2014 года действует продовольственное эмбарго, под которое, в частности, подпадают овощи и фрукты из европейских стран. С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Казахстан Россельхознадзор
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