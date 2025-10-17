Поиск

Группа ЛСР за 9 месяцев сократила продажи на 7%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-сентябре 2025 года сократило продажи недвижимости на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 107 млрд рублей, сообщила компания.

Объем реализованной недвижимости составил 400 тыс. кв. метров (снижение на 17,9%).

Продажи девелопера в Москве равнялись 162 тысячам кв. метров (снижение на 27%), в стоимостном выражении - 59 млрд рублей (снижение на 14,5%). В Петербурге продажи выросли в денежном выражении на 10,5% - до 42 млрд рублей, но сократились в натуральном на 4%, до 193 тысяч кв. метров. В Екатеринбурге реализация недвижимости уменьшилась на 25% - до 6 млрд рублей. Компания продала в городе 45 тысяч кв. метров недвижимости (снижение на 29,7%).

В III квартале 2025 года компания увеличила продажи недвижимости на 30% в годовом измерении - до 39 млрд рублей. Общий объем реализованной недвижимости достиг 146 тысяч кв. метров (рост на 23,7%).

"Группа ЛСР" объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

