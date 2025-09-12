Глава ЦБ не ждет нового витка роста цен на жилье из-за снижения ключевой ставки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не ждет нового витка роста цен на жилье на фоне улучшения условий по ипотеке из-за снижения ключевой ставки, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Нет, мы этого не ожидаем. Во-первых, ставка у нас снижается постепенно. Вы видите, что мы действуем аккуратно, и ставка снижается по мере снижения инфляции. Поэтому рыночная ипотека также будет расширяться постепенно. Конечно, некоторый умеренный рост цен может происходить, но не такой, который был во время действия безадресных массовых льготных программ, когда предложение на рынке жилья не успевало за таким ростом цен", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что показатель нераспроданности жилья составляет около 25%, предложение жилья увеличивается, поэтому регулятор не ждет ускорения роста цен из-за снижения ключевой ставки.

Набиуллина также прокомментировала ситуацию с застройщиками. По оценке ЦБ, на проблемные девелоперские проекты сейчас приходится около 5% портфеля банков, и эта доля не изменилась по сравнению с началом года.

"Здесь очень важно посмотреть на те показатели, которые характеризуют развитие ситуации в отрасли. Если посмотреть на продажи жилья в метрах, то снижения практически нет, если сравнивать с не перегретыми периодами до массовой льготной ипотеки. Ипотека растет, большинство застройщиков остается прибыльными. В деньгах продажи сократились, но на наш взгляд, умеренно. Покрытие кредитов, которые даются застройщикам, счетами эскроу снизилось, но тоже не очень сильно. И это позволяет в том числе поддерживать среднюю ставку для застройщиков на умеренном уровне, это 10,5% сейчас. И это позволяет удерживать проекты застройщиков в зоне рентабельности. Мы видим, что бизнес в строительстве тоже реагирует адекватно, уменьшает объемы пока новых запусков, чтобы закончить уже начатые проекты", - заявила глава Банка России.

Она признала, что могут быть отдельные проекты с низким уровнем продаж и отдельные закредитованные компании, которые сдвигают сроки сдачи.

"Мы видим, что банки в таких случаях идут навстречу этим компаниям, застройщикам, реструктурируют кредиты, если они видят перспективы продажи квартир в разумный срок, и банки заинтересованы в том, чтобы объекты были достроены, квартиры были проданы, и кредиты им вернулись", - сказала Набиуллина.

Говоря в целом о качестве кредитного портфеля банков, она отметила, что доля проблемных кредитов 4-5 категории качества является небольшой и составляет около 1%. ЦБ также не видит роста реструктурзации проблемной задолженности, доля таких ссуд составляет около 2%.