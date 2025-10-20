FESCO взяла в управление торговый порт и морское пароходство Камчатки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO получила в управление ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" и ООО "Камчатское морское пароходство" (KASCO), обращенные в доход РФ в июне, сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее, в сентябре, группа начала управлять рядом активов на Камчатке, принадлежащих Росимуществу. Всего в управление FESCO к настоящему моменту перешло 38 камчатских компаний.

Морской порт федерального значения Петропавловск-Камчатский - крупнейший порт Камчатского края, расположен на берегу незамерзающей Авачинской бухты. Порт находится в непосредственной близости к международным судоходным линиям, которые проходят на расстоянии 150-200 морских миль от восточного побережья Камчатки. Грузооборот порта составляет порядка 1 млн тонн в год.

Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии: Владивосток - Петропавловск-Камчатский и Владивосток - Сахалин (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5-7 млрд рублей.

Как сообщалось, в декабре 2024 года Генпрокуратура подала в суд иск к нескольким юрлицам и физлицам. Основные ответчики - бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен, и истец заявил требования к 65 ответчикам (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

В доход РФ было затребовано "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами имущества, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт Петропавловска-Камчатского", группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По данным прокуратуры, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами, рыночная стоимость которых оценивается в 16,7 млрд рублей. Суд наложил арест на имущество ответчиков. В обеспечительных мерах фигурировало 41 юридическое лицо.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".