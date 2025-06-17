Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Росимущество стало владельцем еще одного крупного актива после решения суда по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывших камчатских чиновников - России перешло ООО "Камчатское морское пароходство".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 16 июня. Ранее 92,64% компании принадлежало Александру Иванчею.

Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии: Владивосток - Петропавловск-Камчатский и Владивосток - Сахалин (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5-7 млрд рублей.

Ранее, как сообщалось, в доход государства перешли ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" и ряд других компаний.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в суд иск к нескольким юрлицам и физлицам. Основные ответчики - быв‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​шие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен, и истец заявил требования к 65 ответчикам (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

В доход РФ было затребовано "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами имущества, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт Петропавловска-Камчатского" (грузооборот - около 1 млн тонн в год), группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По данным прокуратуры, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами, рыночная стоимость которых оценивается в 16,7 млрд рублей. Суд наложил арест на имущество ответчиков. В обеспечительных мерах фигурировало 41 юридическое лицо.