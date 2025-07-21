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Изъятые в пользу РФ активы на Камчатке интегрируют в мастер-план развития столицы края

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Изъятые в пользу государства активы на Камчатке будут использованы в реализации мастер-плана комплексного социально-экономического развития столицы региона, сообщает пресс-служба Росимущества по итогам встречи главы ведомства Вадима Яковенко и губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

"Основной темой обсуждения стал вопрос использования расположенных на территории Петропавловска-Камчатского активов, изъятых в собственность государства по решению суда. В дальнейшем такие объекты планируется интегрировать в мастер-план для развития региона и благоустройства городской среды", - говорится в сообщении.

Речь идет о перешедших в июне в собственность РФ активах, связанных с бывшими чиновниками из Камчатского края - Юрием Зубарем, Александром Иванчеем и Владимиром Балакаевым. Основные компании - ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", группа компаний "Терминал". РФ получила их по решению суда по иску Генпрокуратуры.

Как сообщалось, мастер-план развития города Петропавловска-Камчатского до 2030 года оценивается в 14 млрд рублей. В ключевые мероприятия мастер-плана вошло строительство ряда дорог, в том числе объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток и автомобильной дороги общего пользования к побережью Тихого океана; благоустройство центра города со строительством общественного центра.

В столице Камчатки появится кампус для студентов университетов и колледжей города. Началось строительство детского и молодежного научно-образовательного центра "Восход". В рамках мастер-плана будет произведена рекультивация городских свалок и построен экотехнопарк. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 - ТЭЦ 2.

Петропавловск-Камчатский Росимущество Камчатский край Вадим Яковенко Владимир Солодов
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