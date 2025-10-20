Поиск

"Логика молока" за 9 месяцев увеличила производство на 2%, до 729 тысяч т

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Компания "Логика молока" (объединяет активы ушедшей из России Danone), за 9 месяцев этого года произвела 729 тысяч тонн продукции, что на 2% больше, чем годом ранее. Продажи продукции также выросли на 2%.

"Мировые аналитические агентства и издания сходятся во мнении, что одним из главных драйверов молочного рынка является тренд на ЗОЖ и здоровое питание, благодаря чему спрос на продукты с повышенным содержанием белка существенно растет. "Логика молока" также отмечает данную тенденцию - продажи мягкого творога в баночке в январе-сентябре увеличились на 22,5%, творожного зерна в сливках - на 26,7%, творога - на 7,1%, греческого йогурта - на 11,6%", - говорится в пресс-релизе компании.

Продажи детского питания на 15,6% превысили показатели за 9 месяцев 2024 года. Выросли также продажи молока, кефира и напитков на растительной основе.

За 9 месяцев за рубеж было отправлено порядка 12,6 тысячи тонн продукции. Компания планирует выйти на рекордные показатели по итогам 2025 года за счет расширения номенклатуры экспорта и географии поставок.

Как отметил процитированный в пресс-релизе гендиректор компании Якуб Закриев, согласно прогнозам, потребление молока в России до 2030 года будет расти примерно на 1,5% ежегодно. С учетом этого "Логика молока" ведет модернизацию предприятий, увеличивает производственные мощности, внедряет новые технологии. "При этом видим растущий интерес к молочной продукции и на зарубежных рынках, поэтому внимательно следим за общемировыми трендами для сохранения конкурентоспособности", - сказал он.

"Логика молока" является одним из лидеров в производстве молочных продуктов и альтернативных напитков на растительной основе в России.

Французская Danone, работавшая в России с 1992 по 2023 годы, в мае 2024 года закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса компании "Вамин Р" (Татарстан). В сентябре 2023 года "Данон Россия" была переименована в "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). С 8 октября 2025 года новым корпоративным названием компании является "Логика молока".

Компания объединяет 12 заводов. В 2024 году она увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей, производство продукции - на 20,6%, почти до 950 тысяч тонн.

Danone Вамин Р Якуб Закриев Логика молока
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подрядчик подал иск о банкротстве "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель

Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Биржевые цены на летнее и межсезонное ДТ упали более чем на 4% на фоне сезонного снижения спроса

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });