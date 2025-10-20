"Логика молока" за 9 месяцев увеличила производство на 2%, до 729 тысяч т

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Компания "Логика молока" (объединяет активы ушедшей из России Danone), за 9 месяцев этого года произвела 729 тысяч тонн продукции, что на 2% больше, чем годом ранее. Продажи продукции также выросли на 2%.

"Мировые аналитические агентства и издания сходятся во мнении, что одним из главных драйверов молочного рынка является тренд на ЗОЖ и здоровое питание, благодаря чему спрос на продукты с повышенным содержанием белка существенно растет. "Логика молока" также отмечает данную тенденцию - продажи мягкого творога в баночке в январе-сентябре увеличились на 22,5%, творожного зерна в сливках - на 26,7%, творога - на 7,1%, греческого йогурта - на 11,6%", - говорится в пресс-релизе компании.

Продажи детского питания на 15,6% превысили показатели за 9 месяцев 2024 года. Выросли также продажи молока, кефира и напитков на растительной основе.

За 9 месяцев за рубеж было отправлено порядка 12,6 тысячи тонн продукции. Компания планирует выйти на рекордные показатели по итогам 2025 года за счет расширения номенклатуры экспорта и географии поставок.

Как отметил процитированный в пресс-релизе гендиректор компании Якуб Закриев, согласно прогнозам, потребление молока в России до 2030 года будет расти примерно на 1,5% ежегодно. С учетом этого "Логика молока" ведет модернизацию предприятий, увеличивает производственные мощности, внедряет новые технологии. "При этом видим растущий интерес к молочной продукции и на зарубежных рынках, поэтому внимательно следим за общемировыми трендами для сохранения конкурентоспособности", - сказал он.

"Логика молока" является одним из лидеров в производстве молочных продуктов и альтернативных напитков на растительной основе в России.

Французская Danone, работавшая в России с 1992 по 2023 годы, в мае 2024 года закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса компании "Вамин Р" (Татарстан). В сентябре 2023 года "Данон Россия" была переименована в "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). С 8 октября 2025 года новым корпоративным названием компании является "Логика молока".

Компания объединяет 12 заводов. В 2024 году она увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей, производство продукции - на 20,6%, почти до 950 тысяч тонн.